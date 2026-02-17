Conférence musicale Villeneuve-d’Ascq

Conférence musicale

_Écoutez un tableau comme Kandinsky le rêvait_

Cette conférence musicale propose une expérience sensorielle immersive, où la musique donne à entendre la peinture. Pensée spécialement pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes, elle invite à percevoir les œuvres autrement, par le son et les émotions qu’il suscite.

En partenariat avec le Conservatoire de Lille.

![](https://www.musee-lam.fr/sites/default/files/inline-images/images_1.png)

English :

Musical conference

listen to a painting as Kandinsky dreamed it_

This musical lecture offers an immersive sensory experience, in which music makes paintings audible. Specially designed for the visually impaired or blind, it invites them to perceive works of art differently, through sound and the emotions it arouses.

In partnership with the Lille Conservatory.

