Conférence naturaliste à Girolles Girolles
samedi 3 octobre 2026 · Girolles
Informations pratiques
Girolles
Conférence naturaliste à Girolles
Salle des fêtes Girolles Girolles Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03 17:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Venez découvrir le vivant dans la nature.
Conférence. Découvrir le vivant dans la nature à travers des photos des oiseaux de France
RDV à 14 h à Girolles, à la salle des fêtes<;Fin de conférence prévue pour 17 h. Réservation non nécessaire. .
Salle des fêtes Girolles Girolles 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Conférence naturaliste à Girolles
L’événement Conférence naturaliste à Girolles Girolles a été mis à jour le 2026-03-31 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)