Informations pratiques

Girolles

Conférence naturaliste à Girolles

Salle des fêtes Girolles Girolles Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Venez découvrir le vivant dans la nature.

Conférence. Découvrir le vivant dans la nature à travers des photos des oiseaux de France

RDV à 14 h à Girolles, à la salle des fêtes<;Fin de conférence prévue pour 17 h. Réservation non nécessaire. .

Salle des fêtes Girolles Girolles 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Conférence naturaliste à Girolles

L’événement Conférence naturaliste à Girolles Girolles a été mis à jour le 2026-03-31 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)