Conférence « Norma » de Bellini Mardi 21 avril, 18h00 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T18:00:00+02:00 – 2026-04-21T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-21T18:00:00+02:00 – 2026-04-21T19:00:00+02:00

Plongez au cœur de Norma, chef-d’œuvre du bel canto et sommet de l’opéra romantique italien. Salvatore Caputo propose une exploration vivante et accessible de cette tragédie lyrique, mêlant analyse musicale, portrait des personnages et clés d’écoute pour mieux saisir la force expressive et dramatique de l’œuvre de Bellini.

Sur réservation : https://billetterie.pessac.fr/event/599516-conference-norma-de-bellini

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « link », « value »: « http://billetterie.pessac.fr »}] [{« link »: « https://billetterie.pessac.fr/event/599516-conference-norma-de-bellini »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.

Par Salvatore Caputo, chef de chœur de l’Opéra National de Bordeaux

Cosimo Mirco Magliocca