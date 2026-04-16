The Y Festival, Mac 3 – (S)pace’ Campus, Pessac

The Y Festival 12 et 13 juin Mac 3 – (S)pace’ Campus Gironde

Entrée participative à partir de 1€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T16:00:00+02:00 – 2026-06-12T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-13T00:00:00+02:00 – 2026-06-13T01:00:00+02:00

The Y Festival revient pour sa 2e édition le 12 juin de 16h à 1h à la MAC 3 et au Café Culturel du Space Campus à Bordeaux. Un festival multi-style qui mêle pop, rap, électro, uptempo, métal et variété française pour une expérience musicale ouverte à tous.

Sur scène : Mina / Camille, Kem3th, Late4Summer, Savi & Sarah, Obsydìan, Gab, Louis, Kick Inspectors et Nøw pour une programmation riche et éclectique.

Pensé comme un événement inclusif, The Y Festival propose une ambiance festive et bienveillante avec une démarche safe place et un village associatif avec des stands dédiés à la prévention, à l’inclusion et au respect.

Accessible à tous grâce à une entrée participative, ce festival à Bordeaux est le rendez-vous idéal pour découvrir des artistes et vivre un moment convivial, engagé et ouvert à tous.

Mac 3 – (S)pace’ Campus 18 Avenue de Bardanac Pessac Pessac 33600 La Paillère-Compostelle Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/the.yfestival/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://theyfestival.fr/home »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/the-y-festival »}]

The Y Festival, festival à Bordeaux, revient pour sa 2e édition le 12 juin à la MAC 3. Line-up multi-style, entrée participative, village associatif et démarche SAFE PLACE. festival été