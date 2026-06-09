Exposition : « Invention de la photographie », Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Exposition : « Invention de la photographie » 9 – 17 juin Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T10:00:00+02:00 – 2026-06-09T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-17T14:00:00+02:00 – 2026-06-17T18:30:00+02:00

À l’occasion du bicentenaire de l’invention de la photographie, l’accueil de jour de la Maison de Fontaudin et de la Clé des Âges ont mené des ateliers autour de ce thème tout au long de l’année.

Ces créations sont aujourd’hui réunies dans une exposition présentée dans le cadre du pique-nique culturel annuel, organisé pour les structures accueillant des seniors.

Renseignements : Médiathèque Jacques Ellul – 05 57 93 67 00 – mediatheques@mairie-pessac.fr

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« link »: « mailto:mediatheques@mairie-pessac.fr »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.

Du 9 au 17 juin

Magnific