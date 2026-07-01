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Jardiner au naturel à PESSAC, Ecosite du Bourgailh, Pessac

samedi 22 août 2026 · Ecosite du Bourgailh · Pessac

Jardiner au naturel à PESSAC, Ecosite du Bourgailh, Pessac

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Lieu
Ecosite du Bourgailh
Adresse
179 avenue de Beutre, 33600 Pessac
Ville
33600 Pessac
Département
Gironde
Tarif
gratuit (sur inscription)

Jardiner au naturel à PESSAC Samedi 22 août, 14h00 Ecosite du Bourgailh Gironde

gratuit (sur inscription)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-22T14:00:00+02:00 – 2026-08-22T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-22T14:00:00+02:00 – 2026-08-22T16:00:00+02:00

Bordeaux Métropole vous propose de participer à un atelier de 2 h réalisé par l’association Ecosite du Bourgailh et organisé par Koncilio. Nous aborderons ces 3 thèmes :
– l’eau, une ressource préciseuse
– découverte de la chauve-souris
– les bons conseils de l’été pour accueillir la biodiversité dans nos jardins.

Date : Samedi 22 août de 14h à 16h
Lieu : Siège association écosite du Bourgailh – 179 avenue de Beutre, 33600 PESSAC
Note au moment de l’inscription : sélectionnez « Je suis un particulier » et « autre« 
CONTACT DE L’ECOSITE DU BOURGAILH : 05 56 15 32 11

Ecosite du Bourgailh 179 avenue de Beutre, 33600 Pessac Pessac 33600 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://catalogue-koncilio.dendreo.com/formation/69/jardiner-au-naturel »}]
Formez-vous aux actions en faveur de la biodiversité à mettre en place dans votre jardin au rythme des saisons. Pour cet atelier ETE, nous vous invitons à venir à PESSAC Biodiversité Jardin

Association Ecosite du Bourgailh

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