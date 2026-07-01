Rallye photo à la Cité des Castors de Pessac, Cité des Castors, Pessac

Informations pratiques

Rallye photo à la Cité des Castors de Pessac Vendredi 18 septembre, 10h00, 14h00 Cité des Castors Gironde

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:30:00+02:00

À l’occasion d’un rallye photo destiné aux élèves de CM1 et de CM2 des écoles de la commune, Éric, habitant de la Cité, partagera sa passion pour la photographie et son expérience de photographe de presse. Il répondra également aux questions des élèves.

Au cours d’une balade au cœur de la Cité, les participants devront reconstituer un puzzle représentant un bâtiment emblématique du quartier. Ils seront également invités à réaliser des photographies qui pourront, selon le projet pédagogique de l’enseignant, servir à la création d’un panneau d’exposition en classe. Celui-ci pourra être présenté lors des Journées nationales de l’architecture des 16, 17 et 18 octobre 2026.

Les auteurs des photographies les plus belles ou les plus originales seront récompensés.

Cité des Castors Place Charles-Dullin, 33600 Pessac Pessac 33600 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 76 74 43 78 https://citescastorsdefrance.fr/ [{« type »: « email », « value »: « asso.cult.castors@free.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 76 74 43 78 »}] Cette cité est la première Cité Castor de France. Elle a obtenu les labels « Patrimoine du XXe siècle » et « Architecture contemporaine remarquable ». Elle fut fondée en 1948, en pleine crise du logement, par 150 jeunes couples. Précurseurs, ils ont décidé dès le début de mettre en pépinière, avant même la fin de la construction, les arbres et les végétaux qui devaient agrémenter leurs rues et leurs haies. Sortie rocade n° 13. Lignes TBM – 4 – 24 – 77. Arrêt « France les Castors ». Terminus Tram B : France-Alouette (1km).

Rally-photo pour des jeunes CM1 et CM2 des écoles de la commune.

©Association Culturelle des Castors de Pessac