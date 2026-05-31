Exposition : la cité des Castors dans l’objectif, Cité des Castors, Pessac

Exposition : la cité des Castors dans l’objectif 18 – 20 septembre Cité des Castors Gironde

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Cité des Castors dans l’objectif

Huit décennies de photographies pour (re)découvrir l’histoire extraordinaire de la première Cité des Castors à Pessac, en Gironde.

À travers les images de lieux, du chantier mais aussi de leurs visages recréer un lien avec ces hommes et ces femmes qui ont eu l’audace et le courage de bâtir cette cité, de la faire vivre et la volonté de laisser en héritage à leurs successeurs les valeurs de solidarité et de partage dont ils étaient porteurs.

Cité des Castors Place Charles-Dullin, 33600 Pessac Pessac 33600 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 76 74 43 78 https://citescastorsdefrance.fr/ Cette cité est la première Cité Castor de France. Elle a obtenu les labels « Patrimoine du XXe siècle » et « Architecture contemporaine remarquable ». Elle fut fondée en 1948, en pleine crise du logement, par 150 jeunes couples. Précurseurs, ils ont décidé dès le début de mettre en pépinière, avant même la fin de la construction, les arbres et les végétaux qui devaient agrémenter leurs rues et leurs haies. Sortie rocade n° 13. Lignes TBM – 4 – 24 – 77. Arrêt « France les Castors ».

La Cité des Castors dans l’objectif

©Association Culturelle des Castors de Pessac