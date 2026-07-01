Participez à la randonnée « Le Bourgailh », Forêt du Bourgailh – Serres municipales, Pessac
samedi 19 septembre 2026 · Forêt du Bourgailh - Serres municipales · Pessac
Informations pratiques
Participez à la randonnée « Le Bourgailh » Samedi 19 septembre, 09h30 Forêt du Bourgailh – Serres municipales Gironde
Gratuit. Réservation obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Randonnée nature à la découverte de la forêt du Bourgailh
La forêt du Bourgailh s’inscrit dans la coulée verte du Peugue, un vaste ensemble de 500 hectares réunissant le bois des Sources, à la limite de Cestas, le bassin de Cap de Bos et le site du Bourgailh.
Lors de cette balade arborée, guidée par la FFRandonnée Gironde et un technicien du service de l’assainissement, vous découvrirez notamment un bassin de rétention des eaux pluviales, géré de manière écologique en partenariat avec l’association naturaliste SEPANSO.
Forêt du Bourgailh – Serres municipales 160 avenue de Beutre, 33600 Pessac Pessac 33600 Beutre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://leaubordeauxmetropole.fr/la-regie/nos-evenements/jep2026/rando-bourgailh »}]
Randonnée nature à la découverte de la Forêt du Bourgailh
© DR
À voir aussi à Pessac (Gironde)
- La cabane de l’imaginaire, Forêt du Bourgailh, Pessac 7 juillet 2026
- Réunion annuelle du SPRO, Cap Métiers Nouvelle Aquitaine (site de pessac), Pessac 10 juillet 2026
- Jardiner au naturel à PESSAC, Ecosite du Bourgailh, Pessac 22 août 2026
- Exposition : la cité des Castors dans l’objectif, Cité des Castors, Pessac 18 septembre 2026
- Rallye photo à la Cité des Castors de Pessac, Cité des Castors, Pessac 18 septembre 2026