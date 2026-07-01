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Balade : à la découverte de la première Cité Castor de France, Entrée de la Cité Castor, Pessac

samedi 19 septembre 2026 · Entrée de la Cité Castor · Pessac

Balade : à la découverte de la première Cité Castor de France, Entrée de la Cité Castor, Pessac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Entrée de la Cité Castor
Adresse
65 avenue du Général Leclerc - Pessac
Ville
33600 Pessac
Département
Gironde
Tarif
Gratuit. Réservation obligatoire.

Balade : à la découverte de la première Cité Castor de France 19 et 20 septembre Entrée de la Cité Castor Gironde

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Balade découverte de la première Cité des Castors de France

Accompagnés par un habitant ou une habitante, les visiteurs déambuleront au cœur de cette cité-jardin et découvriront l’extraordinaire aventure des cent cinquante jeunes couples qui décidèrent de prendre leur destin en main.
À travers cette visite, ils retraceront l’histoire de ces bâtisseurs qui ont créé un cadre de vie à la hauteur de leurs espérances, portés par un idéal de solidarité et l’ambition de contribuer à changer le monde.

Entrée de la Cité Castor 65 avenue du Général Leclerc – Pessac Pessac 33600 L’Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 76 74 43 78 https://citescastorsdefrance.fr/ [{« type »: « email », « value »: « asso.cult.castors@free.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 76 74 43 78 »}] A l’entrée de la Cité face au 65. Sortie rocade 13. Tram B terminus France Alouette (1km). Bus TBM lignes 4 – 24 – 77 arrêts France les Castors – Carnot
Balades découverte de la première Cité Castors de France

©Association Culturelle des Castors de Pessac

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