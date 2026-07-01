Balade : à la découverte de la première Cité Castor de France, Entrée de la Cité Castor, Pessac

Informations pratiques

Balade : à la découverte de la première Cité Castor de France 19 et 20 septembre Entrée de la Cité Castor Gironde

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Balade découverte de la première Cité des Castors de France

Accompagnés par un habitant ou une habitante, les visiteurs déambuleront au cœur de cette cité-jardin et découvriront l’extraordinaire aventure des cent cinquante jeunes couples qui décidèrent de prendre leur destin en main.

À travers cette visite, ils retraceront l’histoire de ces bâtisseurs qui ont créé un cadre de vie à la hauteur de leurs espérances, portés par un idéal de solidarité et l’ambition de contribuer à changer le monde.

Entrée de la Cité Castor 65 avenue du Général Leclerc – Pessac Pessac 33600 L’Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 76 74 43 78 https://citescastorsdefrance.fr/ [{« type »: « email », « value »: « asso.cult.castors@free.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 76 74 43 78 »}] A l’entrée de la Cité face au 65. Sortie rocade 13. Tram B terminus France Alouette (1km). Bus TBM lignes 4 – 24 – 77 arrêts France les Castors – Carnot

Balades découverte de la première Cité Castors de France

©Association Culturelle des Castors de Pessac