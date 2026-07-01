Balade urbaine à Pessac : « Quand les murs prennent la parole », Ville de Pessac, Pessac

Informations pratiques

Balade urbaine à Pessac : « Quand les murs prennent la parole » Dimanche 20 septembre, 10h45 Ville de Pessac Gironde

Sur inscription. Jauge : 12 personnes max. Durée : 1h30. Lieu de départ communiqué à l’inscription. Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:45:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:45:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00

Il paraît que les murs ont des oreilles ! À Saige, ils ont surtout une voix et racontent les histoires d’habitants venus d’ici et d’ailleurs.

Serpentez entre les hautes tours et les maisons pessacaises en contemplant les fresques colorées. Arpentez les parcs urbains et profitez des spectacles du théâtre de verdure et de celui de l’étang de Fontaudin.

Vous y découvrirez un quartier sensible, où mémoire et quotidien s’entrelacent.

Ville de Pessac 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://bordeaux.alternative-urbaine.com/nos-balades-grand-public/ »}]

Il parait que les murs ont des oreilles ! À Saige ils ont surtout une voix et racontent les histoires des habitants qui viennent d’ici et d’ailleurs. Serpentez entre les hautes tours et les maisons y…

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