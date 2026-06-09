Club de lecture des bibliothèques : en quête de lectures estivales, Université Bordeaux Montaigne, Pessac mardi 16 juin 2026.

Club de lecture des bibliothèques : en quête de lectures estivales Mardi 16 juin, 12h00 Université Bordeaux Montaigne Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-16T12:00:00+02:00 – 2026-06-16T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-16T12:00:00+02:00 – 2026-06-16T14:00:00+02:00

Informations sur le club de lecture disponible sur le site de l’Université Bordeaux Montaigne : http://ubxm.fr/clublecturebu

Université Bordeaux Montaigne Campus Montaigne, Pessac Pessac 33600 La Paillère-Compostelle Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/index.html [{« link »: « http://ubxm.fr/clublecturebu »}]

Venez partager des idées de lecture pour l’été au cours de cette rencontre en plein air, près de la bibliothèque Rigoberta Menchú ! Déjeuner de type « auberge espagnole » (boissons offertes par le SCD).