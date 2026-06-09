Club de lecture des bibliothèques : en quête de lectures estivales, Université Bordeaux Montaigne, Pessac
Club de lecture des bibliothèques : en quête de lectures estivales, Université Bordeaux Montaigne, Pessac mardi 16 juin 2026.
Club de lecture des bibliothèques : en quête de lectures estivales Mardi 16 juin, 12h00 Université Bordeaux Montaigne Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-16T12:00:00+02:00 – 2026-06-16T14:00:00+02:00
Fin : 2026-06-16T12:00:00+02:00 – 2026-06-16T14:00:00+02:00
Informations sur le club de lecture disponible sur le site de l’Université Bordeaux Montaigne : http://ubxm.fr/clublecturebu
Université Bordeaux Montaigne Campus Montaigne, Pessac Pessac 33600 La Paillère-Compostelle Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/index.html [{« link »: « http://ubxm.fr/clublecturebu »}]
Venez partager des idées de lecture pour l’été au cours de cette rencontre en plein air, près de la bibliothèque Rigoberta Menchú ! Déjeuner de type « auberge espagnole » (boissons offertes par le SCD).
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