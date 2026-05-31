Dans nos pas, ces chemins qui nous lient, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Dans nos pas, ces chemins qui nous lient Vendredi 19 juin, 15h00 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T15:00:00+02:00 – 2026-06-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-19T15:00:00+02:00 – 2026-06-19T16:30:00+02:00

En écho aux ateliers artistiques menés à l’EHPAD La Maison de Fontaudin, l’Institut Singulier vous invite à découvrir une étape de travail de cette création en cours, mêlant récit, danse, jeu théâtral et interaction avec le public.

Un regard renouvelé sur le grand âge et la richesse des rencontres intergénérationnelles.

Sur réservation : https://billetterie.pessac.fr/

Photo © Ken Wong-Youk-Hong

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] [{« link »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.

Par L’Institut singulier

Ken Wong-Youk-Hong