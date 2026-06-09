Soirée de remise des prix des lecteurs, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Soirée de remise des prix des lecteurs Jeudi 25 juin, 18h30 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-25T18:30:00+02:00 – 2026-06-25T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-25T18:30:00+02:00 – 2026-06-25T20:30:00+02:00

Pour découvrir les lauréats des 4 catégories jeunesse, ados, romans étrangers et romans français, rendez-vous à la médiathèque le 25 juin. Entre les intermèdes musicaux de l’école de musique de Verthamon, l’Institut singulier jouera de son imagination et de sa spontanéité, pour illustrer la sélection des romans en lice.

Sur réservation : https://billetterie.pessac.fr/

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://billetterie.pessac.fr »}] [{« link »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.

Les participants aux Prix des lecteurs 2026 ont voté !