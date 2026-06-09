Présentation publique de la saison culturelle 26-27, Le Royal, Pessac
Présentation publique de la saison culturelle 26-27, Le Royal, Pessac lundi 22 juin 2026.
Présentation publique de la saison culturelle 26-27 Lundi 22 juin, 19h00 Le Royal Gironde
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-22T19:00:00+02:00 – 2026-06-22T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-22T19:00:00+02:00 – 2026-06-22T20:00:00+02:00
De septembre à juin, 18 rendez-vous vous attendent : exclusivités, grands classiques, créations de compagnies régionales, artistes de renom et moments à partager. Une saison éclectique et vivante, entre découvertes, émotions et rencontres.
Laissez-vous embarquer et profitez-en pour composer votre parcours de spectateur grâce à un accès anticipé à la billetterie.
Pour clore cette présentation en musique, Les Romano Dandies vous entraîneront au rythme de leurs sonorités tsiganes dans une ambiance festive et conviviale.
Sur réservation : https://billetterie.pessac.fr/
Le Royal 32 Avenue Jean Cordier pessac Pessac 33600 Le Vallon-Les Echoppes Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://billetterie.pessac.fr »}] [{« link »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] Le Royal se situe dans le quartier Les Echoppes le Vallon. Il propose une programmation d’événements culturels pendant toute l’année.
Découvrez en avant-première la saison culturelle 2026-2027 de la Ville de Pessac.
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