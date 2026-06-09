La cabane de l’imaginaire, Forêt du Bourgailh, Pessac

La cabane de l’imaginaire 7 juillet – 29 août Forêt du Bourgailh Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T14:00:00+02:00 – 2026-07-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T10:00:00+02:00 – 2026-08-29T12:00:00+02:00

La cabane des littératures de l’imaginaire fait son grand retour à la forêt du Bourgailh ! Installez-vous confortablement dans un transat, laissez-vous emporter par une revue, une BD ou un album, et partagez des moments complices en famille autour de jeux de société, au cœur d’un cadre idyllique.

Renseignements : Médiathèque Jacques Ellul – 05 57 93 67 00 – mediatheques@mairie-pessac.fr

Forêt du Bourgailh 160 avenue de Beutre pessac Pessac 33600 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:mediatheques@mairie-pessac.fr »}] La Forêt du Bourgailh, forêt des découvertes avec un espace nature de 110 hectares, vous accueille et vous propose des activités autour de 3 grandes thématiques : la nature, le sport et la famille.

Déjà très fréquentée par les familles, les sportifs et les promeneurs, la Forêt du Bourgailh, avec ses aménagements inaugurés en juillet 2018, a pour ambition de devenir une destination loisirs majeure à l’échelle métropolitaine Horaires d’ouverture 2025 du point d’accueil et des serres tropicales :

Samedi 19 et dimanche 20 avril : de 10h à 13h et de 14h à 19h

À l’occasion du Printemps de la forêt du Bourgailh

Du 21 avril au 2 novembre inclus : les mercredis, week-ends et jours fériés de 14h à 18h

Le site de la forêt du Bourgailh est en accès libre pendant et en dehors de ces horaires.

Du 7 juillet au 29 août du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h