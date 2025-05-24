Balade urbaine à Pessac : Quand les murs prennent la parole Pessac Pessac 24 mai 2025 – 27 juin 2026, certains samedis Prix libre

Des balades culturelles hors des sentiers battus pour (re)découvrir les quartiers méconnus de la Métropole à travers le regard d’habitants éloignés de l’emploi, dans une démarche d’insertion pro.

Il parait que les murs ont des oreilles ! À Saige ils ont surtout une voix et racontent les histoires des habitants qui viennent d’ici et d’ailleurs. Serpentez entre les hautes tours et les maisons pessacaises en contemplant les fresques colorées. Arpentez les parcs urbains en profitant des spectacles du théâtre de verdure et de celui de l’étang de Fontaudin. Vous y découvrirez un quartier sensible, où mémoire et quotidien s’entrelacent.

Nos balades urbaines sont crées et animées par des « éclaireurs urbains », des habitants éloignés de l’emploi formés à la médiation et embauchés dans une démarche d’insertion professionnelle. Plus d’infos : [https://bordeaux.alternative-urbaine.com/parcours-emploi/](https://bordeaux.alternative-urbaine.com/parcours-emploi/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-24T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-27T16:30:00.000+02:00

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0767791713 contact.bx@alternative-urbaine.com https://bordeaux.alternative-urbaine.com/balade/pessac/

Pessac Saige Saige Pessac 33600 Gironde



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