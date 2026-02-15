Jardiner au naturel, Villa Clément V, Pessac

Jardiner au naturel Samedi 30 mai, 10h00 Villa Clément V Gironde

Gratuit, sur inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00

Cet atelier propose de découvrir comment favoriser la biodiversité au jardin à travers des pratiques simples et accessibles à toutes et tous. Nous aborderons le rôle des haies, de l’arbre en ville ainsi que les interactions entre faune et flore. Des techniques concrètes et facilement reproductibles chez soi seront présentées afin que chacun puisse agir à son échelle pour accueillir et préserver la biodiversité. Encadré par l’association SaluTerre et financé par Bordeaux Métropole.

Villa Clément V Avenue Eugène et Marc Dulout, 33600 Pessac Pessac 33600 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « accueil-dteb@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 15 »}]

Atelier pratique sur les techniques de jardinage atelier jardinage