Jardiner au naturel à la villa clément (Pessac), villa clément pessac, Pessac

Jardiner au naturel à la villa clément (Pessac) Samedi 30 mai, 10h00 villa clément pessac Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00

La SCOP SaluTerre propose, dans le cadre du projet « Jardiner au naturel » porté par Bordeaux Métropole, une animation dédiée à la sensibilisation des habitants à la préservation de la biodiversité. Cet atelier abordera de nombreux thèmes essentiels : haies comme support de biodiversité, l’arbre en ville, les interactions faune / flore et les auxiliaires du jardin. Autant de techniques facilement reproductibles dans vos jardins pour favoriser la biodiversité !

Date : Samedi 30 Mai 2026 à 10h00

Lieu : 47 rue Eugène et Marc Dulout, Pessac

Inscription obligatoire : par mail à infos@saluterre.com ou par SMS au 07 67 15 87 44

villa clément pessac avenue Eugène et Marc Dulout pessac Pessac 33600 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « infos@saluterre.com »}] [{« link »: « mailto:infos@saluterre.com »}]

Une animation autour des haies comme support de biodiversité, l’arbre en ville, les interactions faune / flore et les auxiliaires du jardin arbre auxiliaires