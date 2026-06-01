« Mémoire joyeuse », Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

« Mémoire joyeuse » 19 juin – 10 juillet Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T10:00:00+02:00 – 2026-06-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T15:00:00+02:00 – 2026-07-10T18:00:00+02:00

Grâce au travail du photographe Ken Wong-Youk-Hong, cette exposition témoigne des moments partagés lors des ateliers artistiques menés à l’EHPAD La Maison de Fontaudin avec L’Institut Singulier. Elle met en lumière la joie de ces instants et la singularité de chacun, transformant ces expériences en souvenirs sensibles et durables.

Renseignements : Médiathèque Jacques Ellul – 05 57 93 67 00 – mediatheques@mairie-pessac.fr

Photo © Ken Wong-Youk-Hong

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« link »: « mailto:mediatheques@mairie-pessac.fr »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.

Par Ken Wong-Youk-Hong

Ken Wong-Youk-Hong