Concert de clôture de la saison culturelle 25-26, Forêt du Bourgailh, Pessac

Concert de clôture de la saison culturelle 25-26 Mardi 2 juin, 19h00 Forêt du Bourgailh Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T19:00:00+02:00 – 2026-06-02T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-02T19:00:00+02:00 – 2026-06-02T20:30:00+02:00

Apportez votre canga et votre bonne humeur pour un concert festif aux rythmes iconiques de samba, de bossa nova, de baião et de choro.

Le batteur et percussionniste brésilien Zaza Desiderio s’est entouré de ses compatriotes et amis pour partager la musique et la danse de son enfance dans toute leur créativité et leur diversité.

Une soirée endiablée, au rythme des percussions, de la danse et de la batucada !

Pour profiter de ce moment plus longtemps encore, rendez-vous dès 18h pour une démonstration captivante de Capoeira, proposée par l’A.F.B.R.E. (Association Franco-Brésilienne pour la Recherche de l’Équilibre).

Boissons et petite restauration seront proposées par les food-trucks présents en début de soirée.

Les plaids et chaises pliantes sont autorisés sur l’herbe, n’hésitez pas à les apporter si besoin.

Sur réservation : https://billetterie.pessac.fr/

Photo © Hélène Berly

Forêt du Bourgailh 160 avenue de Beutre pessac Pessac 33600 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « link », « value »: « http://billetterie.pessac.fr »}] [{« link »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] La Forêt du Bourgailh, forêt des découvertes avec un espace nature de 110 hectares, vous accueille et vous propose des activités autour de 3 grandes thématiques : la nature, le sport et la famille.

Déjà très fréquentée par les familles, les sportifs et les promeneurs, la Forêt du Bourgailh, avec ses aménagements inaugurés en juillet 2018, a pour ambition de devenir une destination loisirs majeure à l’échelle métropolitaine Horaires d’ouverture 2025 du point d’accueil et des serres tropicales :

Samedi 19 et dimanche 20 avril : de 10h à 13h et de 14h à 19h

À l’occasion du Printemps de la forêt du Bourgailh

Du 21 avril au 2 novembre inclus : les mercredis, week-ends et jours fériés de 14h à 18h

Le site de la forêt du Bourgailh est en accès libre pendant et en dehors de ces horaires.

Batida brasileira – Zaza Desiderio & friends

Hélène Berly