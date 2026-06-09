Rythmes et comptines, Bibliothèque Pablo Neruda, Pessac

Rythmes et comptines Samedi 20 juin, 10h30, 11h15 Bibliothèque Pablo Neruda Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T10:30:00+02:00 – 2026-06-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T11:15:00+02:00 – 2026-06-20T11:45:00+02:00

Un atelier d’éveil où les tout-petits écoutent des sons, des mots en comptines, se familiarisent avec les rythmes et manipulent eux-mêmes quelques instruments (maracas, petites percussions, cymbales, flûtiau…).

Sur réservation : https://billetterie.pessac.fr/

Bibliothèque Pablo Neruda 16 bis All. des Mimosas, Pessac Pessac 33600 Saige Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 20 [{« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « link », « value »: « http://billetterie.pessac.fr »}] [{« link »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] Située au cœur du quartier de Saige, cette structure d’un peu plus de 300 m2 est un lieu où convivialité rime avec proximité.

Trois espaces sont proposés aux usagers : fiction adolescents et adultes, fiction jeunesse, documentaire

Animé par Hélène de l’association Musique à tout âge

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