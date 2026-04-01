CONFERENCE Nos comportements face au changement climatique Espace Tibord du Chalard Eymoutiers

Eymoutiers

CONFERENCE Nos comportements face au changement climatique

Espace Tibord du Chalard 8 Rue de la Collégiale Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 20:30:00

fin : 2026-04-27 21:30:00

Date(s) :

2026-04-27

Aurélie Sierra est sociologue de l’environnement, elle s’intéresse aux dynamiques et aux enjeux sociaux des processus écologiques. Elle a travaillé et vécu au Canada durant 15 ans où elle a eu l’occasion d’œuvrer auprès du milieu forestier, agricole, municipal et gouvernemental.

Elle a notamment créé une entreprise, L’Atelier Social, qui accompagne de nombreux collectifs sur les questions de mobilisation, de participation ou de changement comportement en lien avec les enjeux de développement local et d’environnement. Ses intérêts se portent plus spécifiquement sur les façons de penser et d’aborder l’humain afin d’engager les collectivités vers des modes de

vies connectés au vivant.

Durée 1h suivi d’un temps d’échanges.

Renseignements 06 77 83 91 31

Rendez-vous à la Mairie .

Espace Tibord du Chalard 8 Rue de la Collégiale Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 83 91 31

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English : CONFERENCE Nos comportements face au changement climatique

L’événement CONFERENCE Nos comportements face au changement climatique Eymoutiers a été mis à jour le 2026-04-16 par PNR Millevaches en Limousin