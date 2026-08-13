Conférence Palaces et hôtels de légende…en France Salle des conférences Mairie de Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine

Informations pratiques

Châtillon-sur-Seine

Conférence Palaces et hôtels de légende…en France

Salle des conférences Mairie de Châtillon-sur-Seine Mairie de Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-22 14:30:00

fin : 2027-03-22 16:30:00

Date(s) :

2027-03-22

C’est aux Etats Unis en 1884 qu’apparaît le terme de palace pour désigner des établissements de grande dimension et de grand luxe, dotés de tout le confort moderne de l’époque, pour une clientèle aisée aristocratique et de la grande bourgeoisie d’affaires.

Ces établissements sont souvent ouverts dans les capitales qui organisent les expositions universelles comme Paris (quatre au XIXe siècle).

Artistes, peintres, écrivains les fréquentent et ils sont fréquemment des lieux de rencontre pour les hommes politiques et servent de cadre aux conférences internationales.

Leur création à Paris remonte au milieu du XIXe siècle. En province, ces palaces sont construits dans les stations de tourisme de luxe au bord de la mer Côtes normande et basque et surtout sur la Côte d’Azur.

—- Biographie —-

Claude LYONNET est professeur honoraire, agrégé d’histoire et géographie.

Il intervient régulièrement à l’UTB de Châlons-sur-Saône, comme à l’UTB de Châtillon-sur-Seine.

Les conférences commencent à 14h30 précises ouverture des portes 14h15 .

Salle des conférences Mairie de Châtillon-sur-Seine Mairie de Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 89 36 00 accutb21@gmail.com

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English :

L’événement Conférence Palaces et hôtels de légende…en France Châtillon-sur-Seine a été mis à jour le 2026-08-13 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)