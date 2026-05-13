Buzançais

Conférence Palluau-sur-Indre, de père en fils… apprendre au village sous la Monarchie de juillet

8 Place de Verdun Buzançais Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-04 18:30:00

fin : 2026-06-04 20:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Pour comprendre la transmission des gestes professionnels au XIXe siècle, Jacqueline Jacquet s’appuie sur les archives locales de Palluau-sur-Indre entre 1830 et 1848.

Elle redonne vie à tout un petit peuple d’artisans et commerçants et révèle un village basé sur les valeurs du travail et les liens familiaux. Une plongée au siècle dernier qui explique notre présent. Jacqueline Jacquet est titulaire d’un master d’histoire de l’Université de Lorient. Bretagne-Sud. .

8 Place de Verdun Buzançais 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 14 62 48 82

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English :

The next conference of the Groupe d’Histoire et d’Archéologie de Buzançais will take place on December 4. The theme will be the life and work of Raymonde Vincent, born in Argy in 1908.

L’événement Conférence Palluau-sur-Indre, de père en fils… apprendre au village sous la Monarchie de juillet Buzançais a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Châteauroux Berry Tourisme