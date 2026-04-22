Buzançais

Sortie nature Nuit de la chauve-souris

Buzançais Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 20:30:00

fin : 2026-07-09 22:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Découverte accompagnée par T. Chatton dans le cadre de la Nuit de la chauve-souris.

La soirée débutera par une présentation anatomie, comportements, régime alimentaire, technique de déplacement…. Une bonne opportunité pour démystifier ces petits animaux nocturnes souvent mal-aimés !

La soirée se terminera par une petite balade crépusculaire.

Prévoir des chaussures de marche et une lampe. .

Buzançais 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 60 20 animations@indrenature.net

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English :

Discovery accompanied by T. Chatton as part of Bat Night.

L’événement Sortie nature Nuit de la chauve-souris Buzançais a été mis à jour le 2026-04-22 par BERRY