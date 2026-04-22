Sortie nature Nuit de la chauve-souris Buzançais
Sortie nature Nuit de la chauve-souris Buzançais jeudi 9 juillet 2026.
Buzançais
Sortie nature Nuit de la chauve-souris
Buzançais Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 20:30:00
fin : 2026-07-09 22:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Découverte accompagnée par T. Chatton dans le cadre de la Nuit de la chauve-souris.
La soirée débutera par une présentation anatomie, comportements, régime alimentaire, technique de déplacement…. Une bonne opportunité pour démystifier ces petits animaux nocturnes souvent mal-aimés !
La soirée se terminera par une petite balade crépusculaire.
Prévoir des chaussures de marche et une lampe. .
Buzançais 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 60 20 animations@indrenature.net
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English :
Discovery accompanied by T. Chatton as part of Bat Night.
L’événement Sortie nature Nuit de la chauve-souris Buzançais a été mis à jour le 2026-04-22 par BERRY