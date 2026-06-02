Buzançais, la ville aux sept ponts Buzançais
Buzançais, la ville aux sept ponts Buzançais lundi 6 juillet 2026.
Buzançais
Buzançais, la ville aux sept ponts
2 Place du Général de Gaulle Buzançais Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-06 16:00:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-07-06 2026-08-03
Implantée au cœur du Val de l’Indre, la commune de Buzançais vous surprendra par la richesse de son histoire dont les origines remontent à la période gallo-romaine.
Cette visite guidée vous permettra d’apprécier la beauté et la quiétude d’une commune connue pour la diversité de son patrimoine historique et notamment le château féodal, les vestiges du grenier à sel, le prieuré Sainte-Croix (XVe siècle) et le moulin de Chabault.
Visite proposée par Monsieur Luc Mabille. 5 .
2 Place du Général de Gaulle Buzançais 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Located in the heart of the Val de l’Indre, Buzançais has a rich history dating back to the Gallo-Roman period.
L’événement Buzançais, la ville aux sept ponts Buzançais a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Châteauroux Berry Tourisme
À voir aussi à Buzançais (Indre)
- Salon bien-être Buzançais 7 juin 2026
- Revivez la fête des Hervaux ! Buzançais 10 juin 2026
- Les Cafés du Rock Buzançais 25 juin 2026
- Sortie nature Nuit de la chauve-souris Buzançais 9 juillet 2026