Buzançais

Buzançais, la ville aux sept ponts

2 Place du Général de Gaulle Buzançais Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-06 16:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-07-06 2026-08-03

Implantée au cœur du Val de l’Indre, la commune de Buzançais vous surprendra par la richesse de son histoire dont les origines remontent à la période gallo-romaine.

Cette visite guidée vous permettra d’apprécier la beauté et la quiétude d’une commune connue pour la diversité de son patrimoine historique et notamment le château féodal, les vestiges du grenier à sel, le prieuré Sainte-Croix (XVe siècle) et le moulin de Chabault.

Visite proposée par Monsieur Luc Mabille. 5 .

2 Place du Général de Gaulle Buzançais 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

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English :

Located in the heart of the Val de l’Indre, Buzançais has a rich history dating back to the Gallo-Roman period.

L’événement Buzançais, la ville aux sept ponts Buzançais a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Châteauroux Berry Tourisme