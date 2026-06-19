Buzançais

Buz’en Tongs !

Buzançais Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03 22:30:00

Date(s) :

2026-07-03

La Ville de Buzançais ouvre sa saison estivale avec un nouvel événement festif dédié aux enfants Buz’en tongs ! Pour la toute première fois, Buzançais célèbre la fin de l’année scolaire avec une soirée spécialement dédiée aux jeunes Buzancéens.

Dès 18h, le parc des Grands jardins se transformera en un véritable terrain de fête.

Tous les enfants, de la maternelle au collège, qu’ils soient scolarisés dans le public ou le privé, sont invités à participer à ce moment unique, placé sous le signe de la bonne humeur et des vacances.

Au programme un défilé musical pour lancer les festivités dans le centre-ville de Buzançais, un pique-nique partagé où chacun apporte son repas dans le parc des Grands jardins, des animations ludiques, des défis amusants… et pour clôturer la soirée en beauté, une grande boum animée par un DJ ! .

Buzançais 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 84 19 33

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English :

The City of Buzan%E7ais kicks off its summer season with a new festive event dedicated to children: Buz?en Tongs! For the very first time, Buzan%E7ais is celebrating the end of the school year with an evening event specially dedicated to the young residents of Buzan%E7ais.

L’événement Buz’en Tongs ! Buzançais a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Châteauroux Berry Tourisme