Apéros concerts au plan d’eau Buzançais
Apéros concerts au plan d’eau Buzançais vendredi 10 juillet 2026.
Buzançais
Apéros concerts au plan d’eau
D63 Buzançais Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-28
Venez profiter d’apéro concerts au plan d’eau communautaire de Saint-Genou ! Les 10 et 28 juillet 2026, la Communauté de communes proposent 2 apéros concerts au plan d’eau communautaire de Saint-Genou à partir de 19h !
Au programme
Le 10 juillet Fanfare de Saint-Genou
Le 28 juillet Wilson 5
Cette fanfare de rue provoque une envie irrésistible de bouger, danser, chanter jusqu’à transformer le pavé en danse floor . Dans leur playlist, il y a les 45 tours de la grand-mère, les K7s de la tante funky , les CDs du cousin branché pop-rock, les morceaux exportés du MP3 du neveu…
Autant dire qu’il y en a pour tous les goûts ! .
D63 Buzançais 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 26 91 11
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English :
Come enjoy some after-dinner concerts at the Saint-Genou community lake! On July 10 and 28, 2026, the Community of Municipalities is hosting two pre-dinner concerts at the Saint-Genou community lake starting at 7 p.m.!
L’événement Apéros concerts au plan d’eau Buzançais a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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