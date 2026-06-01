Buzançais

Les Cafés du Rock

53 Rue Grande Buzançais Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-25 20:30:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Le jeudi 25 juin 2026, Buzançais recevra Aymeric Simon Blues and roots au restaurant Au Croissant, rue Grande à Buzançais dès 20h30.

Chaque année la Communauté de communes Val de l’Indre Brenne propose des concerts dans les cafés restaurants du territoire. Cette année, 11 communes accueillent une soirée fin juin ou début juillet. .

53 Rue Grande Buzançais 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 26 91 11

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English :

On Thursday June 25, 2026, Buzançais will welcome Aymeric Simon ? Blues and roots at the restaurant Au Croissant, rue Grande in Buzançais from 8:30pm.

L’événement Les Cafés du Rock Buzançais a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Châteauroux Berry Tourisme