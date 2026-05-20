Buzançais

Revivez la fête des Hervaux !

Place de Verdun Buzançais Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-10

À la médiathèque de Buzançais, une exposition consacrée à la Fête des Hervaux vous invite à revivre les souvenirs d’un quartier emblématique. Photographies d’archives témoigneront de l’importance de cette grande fête qui a marqué plus d’un demi-siècle d’histoire locale.

À l’époque, lors de la Fête des Hervaux, les plus anciens se souviennent qu’on entrait dans le quartier des Hervaux en payant une clé symbolique (1 franc pour une clé de 2 cm) au passage à niveau. Le faubourg tout entier se mobilisait pour construire les chars du défilé, de véritables structures recouvertes de milliers de fleurs en papier. Manèges, stands, fanfares et animations conféraient à la Fête des Hervaux une place de premier plan parmi les grandes fêtes du département. .

Place de Verdun Buzançais 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 66 82 33 11

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English :

Cerberus invites you to workshops and games in this week’s program.

L’événement Revivez la fête des Hervaux ! Buzançais a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Châteauroux Berry Tourisme