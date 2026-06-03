Musée de la Porcelaine Charles-Robin Buzançais
Musée de la Porcelaine Charles-Robin Buzançais lundi 10 août 2026.
Buzançais
Musée de la Porcelaine Charles-Robin
2 bis rue de Vignaux Buzançais Indre
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-10 16:00:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Plongez dans l’univers délicat et exigeant de l’art raffiné de la porcelaine. Venez découvrir les différentes étapes de fabrication, depuis la transformation des matières premières jusqu’aux techniques de décoration les plus minutieuses.
Les collections présentées témoignent du savoir-faire des artisans et de l’évolution des styles, mêlant tradition et innovation. Profitez d’une immersion à la fois artistique et technique, mettant en lumière la richesse d’un patrimoine souvent méconnu. 3 .
2 bis rue de Vignaux Buzançais 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com
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English :
Immerse yourself in the delicate and demanding world of the refined art of porcelain. Come and discover the different stages of manufacture, from the transformation of raw materials to the most meticulous decoration techniques.
L’événement Musée de la Porcelaine Charles-Robin Buzançais a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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