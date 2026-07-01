Informations pratiques

Buzançais

Atelier Culture et Découverte Carnet de voyage

Allée des Sports Buzançais Indre

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15 19:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-05

Venez créer votre carnet de voyage pour y raconter vos vacances! Vous découvrirez l’un de principe simple de la reliure pour assembler feuillets et couverture.

De plus, tu pourras choisir de l’agrémenter ou de l’illustrer avec différentes propositions à coller. Un moment de création pour emporter un joli carnet qui n’attendra que vous pour prendre vie après un petit tour sur le marché nocturne du Camping de la tête noire.

Enfant dès 8 ans. 8 .

Allée des Sports Buzançais 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 46 86 88 84 ateliercultureetdecouverte@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come create your own travel journal to document your vacation! You’ll learn a simple bookbinding technique for assembling the pages and cover.

L’événement Atelier Culture et Découverte Carnet de voyage Buzançais a été mis à jour le 2026-07-11 par BERRY