Atelier Culture et Découverte Eventail George Sand Buzançais
mercredi 22 juillet 2026 · Buzançais
Informations pratiques
Buzançais
Atelier Culture et Découverte Eventail George Sand
Allée des Sports Buzançais Indre
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-22 19:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Il fait chaud ! Joignons l’utile à l’agréable. Venez personnaliser votre éventail anniversaire George Sand 2026 !
A l’aide d’une multitude de pochoirs, venez décorer votre éventail selon votre goût et échanger au sujet de George Sand, illustre écrivaine indrienne aux multiples facettes.
Un moment de création pour emporter un souvenir bien utile en cette période de fortes chaleurs !
Enfant dès 8 ans. 8 .
Allée des Sports Buzançais 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 46 86 88 84 ateliercultureetdecouverte@gmail.com
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English :
It’s hot out! Let’s combine business with pleasure. Come customize your 2026 George Sand birthday fan!
L’événement Atelier Culture et Découverte Eventail George Sand Buzançais a été mis à jour le 2026-07-11 par BERRY
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