Informations pratiques

Buzançais

Atelier Culture et Découverte Composition végétale

Allée des Sports Buzançais Indre

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 18:00:00

fin : 2026-08-19 19:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Venez découvrir l’art de la composition et faire prendre de la hauteur aux végétaux qui auront été glanés pour vous avant la rencontre. Vous en avez cueilli sur le chemin, n’hésitez pas à les apporter pour les mettre en valeur.

Chacun repartira avec sa création estivale unique dans un joli petit contenant en porcelaine ou en verre.

Un petit bout de flore locale à ramener à la maison après un tour sur le marché nocturne du camping de la tête noire.

Enfant dès 6 ans. 8 .

Allée des Sports Buzançais 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 46 86 88 84 ateliercultureetdecouverte@gmail.com

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English :

Come discover the art of floral design and help the plants—which will have been gathered for you before the event—reach new heights. If you’ve picked some along the way, feel free to bring them along to showcase them.

L’événement Atelier Culture et Découverte Composition végétale Buzançais a été mis à jour le 2026-07-09 par BERRY