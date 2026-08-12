Contes-sur-mesure Spécial George Sand Buzançais
mercredi 12 août 2026 · Buzançais
Informations pratiques
Buzançais
Contes-sur-mesure Spécial George Sand
15 Rue Grande Buzançais Indre
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-12 15:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Venez découvrir l’univers de George Sand à la Fée Carabine.
Cet atelier est une exploration de l’univers de George Sand et une création d’un conte collectif inédit ! 8 .
15 Rue Grande Buzançais 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 46 86 88 84 ateliercultureetdecouverte@gmail.com
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English :
Come discover the world of George Sand at La Fée Carabine.
L’événement Contes-sur-mesure Spécial George Sand Buzançais a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Châteauroux Berry Tourisme