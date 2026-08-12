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Contes-sur-mesure Spécial George Sand Buzançais

mercredi 12 août 2026 · Buzançais

Contes-sur-mesure Spécial George Sand Buzançais

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
15:30:00
Adresse
15 Rue Grande
Ville
36500 Buzançais
Département
Indre
Tarif
8 8 8 Tarif enfant

Buzançais

Contes-sur-mesure Spécial George Sand

15 Rue Grande Buzançais Indre

Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-12 15:30:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Venez découvrir l’univers de George Sand à la Fée Carabine.
Cet atelier est une exploration de l’univers de George Sand et une création d’un conte collectif inédit ! 8  .

15 Rue Grande Buzançais 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 46 86 88 84  ateliercultureetdecouverte@gmail.com

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English :

Come discover the world of George Sand at La Fée Carabine.

L’événement Contes-sur-mesure Spécial George Sand Buzançais a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Châteauroux Berry Tourisme

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