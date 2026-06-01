Conférence par François Reynaert L’histoire du monde passe par Paris Salle des mariages Villerville samedi 27 juin 2026.

Villerville

Conférence par François Reynaert L’histoire du monde passe par Paris

Salle des mariages Rez-de-jardin de la mairie Villerville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Une promenade au travers du Paris de 1830 jusqu’aux années 1960/70. L’occasion de rencontrer des artistes, intellectuels ou voyageurs comme Fréderic Chopin, Hannah Arendt, Nina Berberova ou James Baldwin.

Rencontre avec François Reynaert pour présenter son livre L’histoire du monde passe par Paris .

En une heure, l’auteur invite à une promenade au travers du Paris de 1830 jusqu’aux années 1960/70.

L’occasion de rencontrer des artistes, intellectuels ou voyageurs comme Fréderic Chopin, Hannah Arendt, Nina Berberova ou James Baldwin.

Une conférence où des anecdotes de la vie de ces femmes et de ces hommes emmènerons à la rencontre de la Grande Histoire…

Les échanges seront suivis d’un verre amical.

François Reynaert est journaliste à l’Obs et écrivain. Il est également passionné d’histoire. Dès sa publication en 2010, Nos ancêtres les gaulois et autres fadaises, une histoire de France ouverte et antinationaliste, a été un très gros succès de librairie. Par la suite, l’auteur a continué dans cette voie et publié d’autres vastes synthèses historiques, parmi lesquelles La Grande Histoire du Monde, La Grande Histoire du monde arabe, d’Alexandre le Grand à l’Islamisme radical ou encore Voyage en Europe de Charlemagne à nos jours. Son dernier livre, L’histoire du monde passe par Paris raconte le destin de nombreux exilés dans notre capitale, de Chopin à Hannah Arendt, de Nina Berberova à James Baldwin. .

Salle des mariages Rez-de-jardin de la mairie Villerville 14113 Calvados Normandie +33 7 49 26 49 15

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English : Conférence par François Reynaert L’histoire du monde passe par Paris

A walk through Paris from 1830 to the 1960s/70s. An opportunity to meet artists, intellectuals and travellers such as Fréderic Chopin, Hannah Arendt, Nina Berberova and James Baldwin.

L’événement Conférence par François Reynaert L’histoire du monde passe par Paris Villerville a été mis à jour le 2026-06-08 par OT SPL Deauville