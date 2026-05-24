Villerville

Fête Nationale repas et bal

Place du Lavoir Villerville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Pour la veille de fête nationale, la mairie de Villerville organise un repas, suivi d’un bal. La soirée commence par un espace restauration avec galettes, crêpes et boissons, et se poursuit avec un bal dansant à partir de 22h. Le feu d’artifice sera tiré le 19 juillet, lors de la Fête de la mer.

Pour la veille de fête nationale, la mairie de Villerville organise un repas, suivi d’un bal.

La soirée commence par un espace restauration avec galettes, crêpes et boissons, et se poursuit avec un bal dansant à partir de 22h.

Le feu d’artifice sera tiré le 19 juillet, lors du 130ème anniversaire de la Fête de la mer. .

Place du Lavoir Villerville 14113 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00 info@indeauville.fr

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English : Fête Nationale repas et bal

On the eve of Bastille Day, Villerville Town Hall is organising a meal, followed by a dance. The evening begins with a food court serving galettes, crêpes and drinks, followed by a dance from 10pm. The fireworks display will take place on 19 July, during the Fête de la mer.

L’événement Fête Nationale repas et bal Villerville a été mis à jour le 2026-05-24 par OT SPL Deauville