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Les détectives naturalistes au falaises des Roches Noires, Parking du Parc des Graves, Villerville

Les détectives naturalistes au falaises des Roches Noires, Parking du Parc des Graves, Villerville

Les détectives naturalistes au falaises des Roches Noires, Parking du Parc des Graves, Villerville mardi 4 août 2026.

Lieu : Parking du Parc des Graves

Adresse : Parking du Parc des GravesPas de descriptionVILLERVILLE

Ville : 14113 Villerville

Département : Calvados

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Les détectives naturalistes au falaises des Roches Noires Mardi 4 août, 14h00 Parking du Parc des Graves Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-04T14:00:00+02:00 – 2026-08-04T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-04T14:00:00+02:00 – 2026-08-04T16:00:00+02:00

Petits explorateurs, venez découvrir les falaises des Roches Noires regorgeant de petits trésors. Nous partirons sur la piste des richesses de ces falaises ; des petits jeux seront proposés pour découvrir la faune et la flore de ce site étonnant et exceptionnel.
Jeune public
Réservation obligatoire : escapadesnature.lpst@gmail.com
(1-2km/2h) – Niveau 1

Parking du Parc des Graves Parking du Parc des GravesPas de descriptionVILLERVILLE Villerville 14113 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « escapadesnature.lpst@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lespiedssurterre-eedd.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 99 21 33 49 »}, {« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/joPrBtHSKpkTHQjf6 »}] [{« link »: « mailto:escapadesnature.lpst@gmail.com »}]
Les falaises des Roches noires regorgeant de petits trésors, venez à la chasse aux objets et aux couleurs de ce site exceptionnel. (1-2km/2h) – Niveau 1

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