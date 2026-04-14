Les détectives naturalistes au falaises des Roches Noires, Parking du Parc des Graves, Villerville

Les détectives naturalistes au falaises des Roches Noires Mardi 4 août, 14h00 Parking du Parc des Graves Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-04T14:00:00+02:00 – 2026-08-04T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-04T14:00:00+02:00 – 2026-08-04T16:00:00+02:00

Petits explorateurs, venez découvrir les falaises des Roches Noires regorgeant de petits trésors. Nous partirons sur la piste des richesses de ces falaises ; des petits jeux seront proposés pour découvrir la faune et la flore de ce site étonnant et exceptionnel.

Jeune public

Réservation obligatoire : escapadesnature.lpst@gmail.com

(1-2km/2h) – Niveau 1

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Les falaises des Roches noires regorgeant de petits trésors, venez à la chasse aux objets et aux couleurs de ce site exceptionnel. (1-2km/2h) – Niveau 1