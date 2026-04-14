Les détectives naturalistes au falaises des Roches Noires, Parking du Parc des Graves, Villerville
Les détectives naturalistes au falaises des Roches Noires, Parking du Parc des Graves, Villerville mardi 4 août 2026.
Les détectives naturalistes au falaises des Roches Noires Mardi 4 août, 14h00 Parking du Parc des Graves Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-04T14:00:00+02:00 – 2026-08-04T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-04T14:00:00+02:00 – 2026-08-04T16:00:00+02:00
Petits explorateurs, venez découvrir les falaises des Roches Noires regorgeant de petits trésors. Nous partirons sur la piste des richesses de ces falaises ; des petits jeux seront proposés pour découvrir la faune et la flore de ce site étonnant et exceptionnel.
Jeune public
Réservation obligatoire : escapadesnature.lpst@gmail.com
(1-2km/2h) – Niveau 1
Parking du Parc des Graves Parking du Parc des GravesPas de descriptionVILLERVILLE Villerville 14113 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « escapadesnature.lpst@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lespiedssurterre-eedd.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 99 21 33 49 »}, {« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/joPrBtHSKpkTHQjf6 »}] [{« link »: « mailto:escapadesnature.lpst@gmail.com »}]
Les falaises des Roches noires regorgeant de petits trésors, venez à la chasse aux objets et aux couleurs de ce site exceptionnel. (1-2km/2h) – Niveau 1
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