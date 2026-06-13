Villerville

Visite découverte du village de Villerville

Rendez-vous place du Lavoir Villerville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 17:00:00

fin : 2026-07-17 18:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-07

A travers les rues et chemins, François de la Porte des Vaux, résident de Villerville, fait revivre l’histoire du village et de ses habitants au cours d’une promenade commentée. Petits et grands profitent de son savoir avec des anecdotes connues de lui seul !

A travers les rues et chemins, François de la Porte des Vaux, résident de Villerville, fait revivre l’histoire du village et de ses habitants au cours d’une promenade commentée. Petits et grands profitent de son savoir avec des anecdotes connues de lui seul ! .

Rendez-vous place du Lavoir Villerville 14113 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

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English : Visite découverte du village de Villerville

Villerville resident François de la Porte des Vaux takes visitors on a guided walk through the streets and lanes of the village, bringing to life the history of the village and its inhabitants. Young and old alike benefit from his knowledge, with anecdotes known only to him!

L’événement Visite découverte du village de Villerville Villerville a été mis à jour le 2026-06-13 par OT SPL Deauville