Conférence par René Brocca et Vincent Méger Pétanque et Jeu provençal Office de Tourisme Port-de-Bouc
Conférence par René Brocca et Vincent Méger Pétanque et Jeu provençal Office de Tourisme Port-de-Bouc vendredi 14 août 2026.
Port-de-Bouc
Conférence par René Brocca et Vincent Méger Pétanque et Jeu provençal
Vendredi 14 août 2026 de 18h à 20h. Office de Tourisme 22 bis Cours Landrivon Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14 20:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Conférence Pétanque et Jeu provençal
Conférence Pétanque et Jeu provençal par René Brocca et Vincent Méger, suivie d’une démonstration et d’un apéritif typiquement provençal offert sous l’ombre des platanes du Boulodrome Charles Scarpelli quai de la liberté à Port de Bouc .
Office de Tourisme 22 bis Cours Landrivon Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 06 27 28 cgonzalez@portdebouc-tourisme.fr
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English :
Pétanque and Jeu Provençal conference
L’événement Conférence par René Brocca et Vincent Méger Pétanque et Jeu provençal Port-de-Bouc a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Port de Bouc
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