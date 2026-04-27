Rencontres Insolites Office de Tourisme de Port de Bouc Port-de-Bouc

Port-de-Bouc

Rencontres Insolites

Jeudi 20 août 2026 à partir de 10h.

La Maison des Sportifs. Office de Tourisme de Port de Bouc 22 Cours Landrivon Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Découverte de lieux pittoresques autour d’un petit-déjeuner ou d’un apéritif au coucher du soleil.

Venez rencontrer des locaux passionnés, écouter des anecdotes et découvrir des savoir-faire dans un lieu insolite de Port de Bouc.

*** Dates et lieux des Rencontres Insolites ***



Découverte de la Maison des sportifs

Jeudi 20 Août à 18h Rendez-vous à l’Office de Tourisme pour une balade à pied le long du littoral ou directement à la Maison des Sportifs à 10h

Rencontre avec Mr Flores, ancien directeur des services techniques, autour de l’Histoire de l’ancienne piscine municipale, suivie d’un apéritif convivial à l’ombre des pins.

Réservation obligatoire 04.42.06.27.28 .

Office de Tourisme de Port de Bouc 22 Cours Landrivon Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 06 27 28 ot@portdebouc-tourisme.fr

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English :

Discover picturesque places around a breakfast or an aperitif at sunset.

Come and meet passionate locals, listen to anecdotes and discover know-how in an unusual place in Port de Bouc.

L’événement Rencontres Insolites Port-de-Bouc a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Port de Bouc