Visite Street-Art Office de Tourisme de Port de Bouc Port-de-Bouc

Port-de-Bouc

Visite Street-Art

Mardi 2 juin 2026 de 9h45 à 12h.

Départ de l’Office de Tourisme. Office de Tourisme de Port de Bouc 22 Cours Landrivon Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 09:45:00

fin : 2026-06-02 12:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Moving d’un Mur à l’Autre

Découverte d’une partie des fresques de la ville. .

Office de Tourisme de Port de Bouc 22 Cours Landrivon Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 06 27 28 ot@portdebouc-tourisme.fr

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English :

Moving from one Wall to the Other

L’événement Visite Street-Art Port-de-Bouc a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Port de Bouc