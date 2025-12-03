Foire aux vinyles et cd’s Salle Gagarine Port-de-Bouc
Dimanche 17 mai 2026 de 10h à 18h. Salle Gagarine 30 Rue Charles Nédélec Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône
L’Office de Tourisme organise sa première foire aux vinyles et cd’s
FOIRE AUX VINYLES & CD’S 1ère ÉDITION
Dimanche 17 mai 2026
Salle Gagarine Port de Bouc
Amoureux de musique, collectionneurs passionnés ou simple promeneur curieux… La toute première Foire aux Vinyles & CD’s de Port de Bouc vous ouvre ses portes !
Une journée dédiée à la culture du disque, au partage, aux découvertes musicales et à la bonne humeur
AU PROGRAMME
Stands de vente et d’échange de vinyles, CD et objets de collection
Concert en live pour ambiancer la journée
Buvette & petite restauration sur place
EXPOSANTS AMATEURS OU PROFESSIONNELS
Vous souhaitez vendre ou présenter vos disques, CD ou articles liés au monde du disque ?
➡ Inscriptions gratuites et ouvertes à tous !
PUBLIC
Entrée gratuite
Inscriptions et informations
Office de Tourisme de Port de Bouc 04.42.06.27.28 .
English :
Vinyl and cd’s fair Salle Gagarine Sunday, May 17th 2026
