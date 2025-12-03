Foire aux vinyles et cd’s Salle Gagarine Port-de-Bouc

Foire aux vinyles et cd’s

Dimanche 17 mai 2026 de 10h à 18h. Salle Gagarine 30 Rue Charles Nédélec Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Foire aux vinyles et cd’s Salle Gagarine Dimanche 17 Mai 2026

L’Office de Tourisme organise sa première foire aux vinyles et cd’s



FOIRE AUX VINYLES & CD’S 1ère ÉDITION

Dimanche 17 mai 2026

Salle Gagarine Port de Bouc



Amoureux de musique, collectionneurs passionnés ou simple promeneur curieux… La toute première Foire aux Vinyles & CD’s de Port de Bouc vous ouvre ses portes !

Une journée dédiée à la culture du disque, au partage, aux découvertes musicales et à la bonne humeur



AU PROGRAMME



Stands de vente et d’échange de vinyles, CD et objets de collection

Concert en live pour ambiancer la journée

Buvette & petite restauration sur place



EXPOSANTS AMATEURS OU PROFESSIONNELS



Vous souhaitez vendre ou présenter vos disques, CD ou articles liés au monde du disque ?

➡ Inscriptions gratuites et ouvertes à tous !



PUBLIC



Entrée gratuite



Inscriptions et informations

Office de Tourisme de Port de Bouc 04.42.06.27.28 .

Salle Gagarine 30 Rue Charles Nédélec Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 06 27 28 cgonzalez@portdebouc-tourisme.fr

English :

Vinyl and cd’s fair Salle Gagarine Sunday, May 17th 2026

L’événement Foire aux vinyles et cd’s Port-de-Bouc a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme de Port de Bouc