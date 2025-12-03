Foire aux vinyles et cd’s Salle Gagarine Port-de-Bouc

Foire aux vinyles et cd’s Salle Gagarine Port-de-Bouc dimanche 17 mai 2026.

Foire aux vinyles et cd’s

Dimanche 17 mai 2026 de 10h à 18h. Salle Gagarine 30 Rue Charles Nédélec Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône

Début : 2026-05-17 10:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

2026-05-17

L’Office de Tourisme organise sa première foire aux vinyles et cd’s

FOIRE AUX VINYLES & CD’S 1ère ÉDITION
Dimanche 17 mai 2026
Salle Gagarine Port de Bouc

Amoureux de musique, collectionneurs passionnés ou simple promeneur curieux… La toute première Foire aux Vinyles & CD’s de Port de Bouc vous ouvre ses portes !
Une journée dédiée à la culture du disque, au partage, aux découvertes musicales et à la bonne humeur

AU PROGRAMME

Stands de vente et d’échange de vinyles, CD et objets de collection
Concert en live pour ambiancer la journée
Buvette & petite restauration sur place

EXPOSANTS AMATEURS OU PROFESSIONNELS

Vous souhaitez vendre ou présenter vos disques, CD ou articles liés au monde du disque ?
➡ Inscriptions gratuites et ouvertes à tous !

PUBLIC

Entrée gratuite

Inscriptions et informations
Office de Tourisme de Port de Bouc 04.42.06.27.28   .

Salle Gagarine 30 Rue Charles Nédélec Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 06 27 28  cgonzalez@portdebouc-tourisme.fr

English :

Vinyl and cd’s fair Salle Gagarine Sunday, May 17th 2026

