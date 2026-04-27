Découverte des lieux de Culte Office de Tourisme de Port de Bouc Port-de-Bouc
Découverte des lieux de Culte Office de Tourisme de Port de Bouc Port-de-Bouc mardi 23 juin 2026.
Port-de-Bouc
Découverte des lieux de Culte
Mardi 23 juin 2026 de 9h à 12h. Office de Tourisme de Port de Bouc 22 Cours Landrivon Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 09:00:00
fin : 2026-06-23 12:00:00
Date(s) :
2026-06-23
Venez découvrir la visite des lieux de Cultes de Port-de-Bouc.
Visite gratuite de la Mosquée et des Églises Catholique et Orthodoxe de la Ville de Port-de-Bouc ! .
Office de Tourisme de Port de Bouc 22 Cours Landrivon Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 06 27 28 ot@portdebouc-tourisme.fr
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English :
Come to discover the visit of the places of worship of Port-de-Bouc.
L’événement Découverte des lieux de Culte Port-de-Bouc a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Port de Bouc
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