Découverte des lieux de Culte Office de Tourisme de Port de Bouc Port-de-Bouc

Port-de-Bouc

Découverte des lieux de Culte

Mardi 23 juin 2026 de 9h à 12h. Office de Tourisme de Port de Bouc 22 Cours Landrivon Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 09:00:00

fin : 2026-06-23 12:00:00

Date(s) :

2026-06-23

Venez découvrir la visite des lieux de Cultes de Port-de-Bouc.

Visite gratuite de la Mosquée et des Églises Catholique et Orthodoxe de la Ville de Port-de-Bouc ! .

Office de Tourisme de Port de Bouc 22 Cours Landrivon Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 06 27 28 ot@portdebouc-tourisme.fr

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English :

Come to discover the visit of the places of worship of Port-de-Bouc.

L’événement Découverte des lieux de Culte Port-de-Bouc a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Port de Bouc