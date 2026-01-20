Fête de la Saint-Pierre des gens de mer et des pêcheurs. Office de Tourisme de Port de Bouc Port-de-Bouc

Fête de la Saint-Pierre des gens de mer et des pêcheurs.

Dimanche 28 juin 2026 de 9h30 à 16h. Office de Tourisme de Port de Bouc 22 Cours Landrivon Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône

*** La Fête des Gens de Mer, de la Saint-Pierre et des Pêcheurs ***

Le Dimanche 28 Juin 2026 de 9h30 à 16h la ville de Port-de-Bouc célèbre la Fête de la Saint-Pierre, des gens de Mer et des pêcheurs

La journée commencera dès 9h30 avec la messe en l’église Sainte Catherine, puis à 10h30 la messe en l’église Notre Dame de Bon Voyage, d’où partira à 11h30 le traditionnel défilé jusqu’au Monument aux Morts de la Lèque, en présence de la Fanfare et des Majorettes, Fos Costumes d’Antan, la communauté catholique et orthodoxe Franco-Hellénique, les Fouetteurs de St Rémy et Lou Fanau.

A 12h, arrêt à la Capitainerie du Port Renaissance pour hisser le Pavillon Bleu.

A 12h15, se tiendra la Bénédiction commune sur le parvis de la Maison des Projets, et la cérémonie en mer et jet de gerbes avec la participation des patrons des pêcheurs, des professionnels de la Mer, des plaisanciers de la Société Nautique, de la Tasque du Port Renaissance, du club de plongée et de la SNSM.

Le Cisampo embarquera gratuitement le public à son bord.

Le bateau pompe des Marins-Pompiers Louis Colet II offrira le spectacle des grandes eaux.

La journée continuera à partir de 13h30 avec le retour sur le Cours Landrivon, où les repas seront rythmés par les danses et animations avec la Communauté Orthodoxe, les Fouetteurs de St Rémy, les groupes Lou Fanau. .

Office de Tourisme de Port de Bouc 22 Cours Landrivon Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 06 27 28 ot@portdebouc-tourisme.fr

English :

*** La Fête des Gens de Mer, de la Saint-Pierre et des Pêcheurs *** (The Feast of the Sea Folk, Saint Peter’s Day and Fishermen)

On Sunday, June 28, 2026, from 9:30 am to 4 pm, the town of Port-de-Bouc celebrates the Fête de la Saint-Pierre, des gens de Mer et des pêcheurs

