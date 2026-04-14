Conférence « Paramétrer et optimiser son smartphone » – Permanence numérique Rive gauche, Espace Ville de Genève, Genève
Conférence « Paramétrer et optimiser son smartphone » – Permanence numérique Rive gauche, Espace Ville de Genève, Genève mardi 21 avril 2026.
Conférence « Paramétrer et optimiser son smartphone » – Permanence numérique Rive gauche Mardi 21 avril, 13h00 Espace Ville de Genève
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T13:00:00+02:00 – 2026-04-21T14:00:00+02:00
Fin : 2026-04-21T13:00:00+02:00 – 2026-04-21T14:00:00+02:00
Les smartphones sont aujourd’hui devenus des outils indispensables dans la vie quotidienne : communication, démarches administratives, navigation, photos, paiements ou encore accès aux services en ligne. Pourtant, de nombreuses personnes n’utilisent qu’une petite partie des fonctionnalités de leur appareil.
A l’occasion de cette conférence, vous pourrez découvrir des astuces simples et pratiques pour mieux utiliser son smartphone, gagner du temps et faciliter certaines tâches du quotidien.
Informations pratiques
Mardi 21 avril 2026 de 13h à 14h
Espace Ville de Genève
Rue de la Terrassière 9 – 1207 Genève
022 418 99 00
Gratuit et sans inscription
Il n’est pas obligatoire de venir avec son smartphone, sauf si vous souhaitez un accompagnement personnalisé avec votre propre matériel après la conférence.
Programme
Cette conférence vous permettra de découvrir et approfondir :
- Les réglages essentiels pour mieux utiliser son smartphone
- Les astuces pour organiser ses applications et son écran
- Comment gérer le stockage, les photos et les fichiers
- Les bonnes pratiques pour économiser la batterie
- Les fonctions utiles souvent méconnues (recherche, dictée vocale, raccourcis, etc.)
- Les réflexes pour sécuriser son téléphone et ses données
N’hésitez pas à venir poser vos questions sur le smartphone. Chaque conférence à l’Espace Terrassière est suivie d’une Permanence numérique. L’occasion de bénéficier d’un accompagnement gratuit et personnalisé.
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Espace Ville de Genève Rue de la Terrassière 9 Genève 1207 Les Eaux-Vives Genève 022 418 99 00 [{« link »: « https://www.geneve.ch/agenda/permanence-numerique-rive-gauche »}, {« link »: « https://www.geneve.ch/agenda/permanence-numerique-rive »}, {« link »: « https://www.geneve.ch/agenda/ateliers-numeriques-avril-permanence-numerique-rive »}] https://www.geneve.ch/espace-ville-geneve
Dans le cadre des Permanences numériques, la Ville et OSEO organisent une conférence gratuite et sans inscription sur le smartphone et ses fonctionnalités à l’Espace Ville de Genève.
Ville de Genève
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