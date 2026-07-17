Conférence : parcours de Femmes pendant la Résistance, Pôle culturel de Varilhes, Varilhes

Informations pratiques

Conférence : parcours de Femmes pendant la Résistance Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00 Pôle culturel de Varilhes Ariège

Gratuit. Nombre de places illimité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Parcours consacré aux femmes engagées dans la Résistance en Ariège pendant la Seconde Guerre mondiale

À travers des photographies, des documents et des témoignages, découvrez le parcours de ces femmes longtemps restées dans l’ombre.

Après ce long silence, leurs voix et leurs histoires nous parlent encore.

Pôle culturel de Varilhes 18 avenue des Pyrénées, 09120 Varilhes Varilhes 09120 Ariège Occitanie 0975915091 http://memoire-resistance-ariege.fr Pôle culturel avec Bibliothèque et Centre d’Histoire Résistance -Déportation : conférences, Expositions, accueil scolaires et échanges inter associatifs depuis 2016 Train, Autobus, Agglo bus, nombreux parkings

« Parcours des Femmes engagées dans la Résistance en Ariège pendant la seconde guerre mondiale: photos, documents, témoignages …

Hugues Vergé pour MRAST©