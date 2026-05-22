Le Pian-Médoc

Conférence parentalité

1100 Chemin du Luget Le Pian-Médoc Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 18:00:00

fin : 2026-06-04 20:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Conférence parentalité pour les familles du territoire autour d’un sujet d’actualité la place des écrans dans la vie familiale.

Cette animation sera organisée le 4 juin de 18h-20h au Pian-Médoc (Collège Wangari Maathai) sur la thématique

Conférence parentalité écrans, réseaux sociaux, jeux… comment trouver le bon équilibre en famille ?

La soirée sera animée par Marianne Massaloux, chargée de l’ingénierie de projets numériques Médias-Cité et coordinatrice Promeneurs du Net 33.

Une belle occasion d’échanger, de mieux comprendre les enjeux du numérique et de repartir avec des clés concrètes pour accompagner les enfants au quotidien.

 Inscription en ligne obligatoire sur le site de la CDC

 Entrée offerte

 ⚠️ Accès pièce d’identité requise (plan Vigipirate) .

1100 Chemin du Luget Le Pian-Médoc 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 88 62 10 parentalite@medoc-estuaire.fr

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English : Conférence parentalité

L’événement Conférence parentalité Le Pian-Médoc a été mis à jour le 2026-05-22 par Margaux Médoc Tourisme