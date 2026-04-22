Conférence partenariat UTLMO Visions d’Afrique Le code noir, entre mémoire et histoire Cinéma Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Pierre-d’Oléron

Conférence partenariat UTLMO Visions d’Afrique Le code noir, entre mémoire et histoire

Cinéma Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – EUR

Non adhérent·es

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12 15:00:00

fin : 2026-10-12

Date(s) :

2026-10-12

Une conférence de Cécile Vidal, historienne, directrice d’études à l’EHESS, spécialiste de l’histoire sociale de l’impérialisme, du colonialisme et de l’esclavagisme dans les mondes atlantiques du XVIIe au XIXe siècle.

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Cinéma Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 18 13 73 contact@utlmo17.fr

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English :

A lecture by Cécile Vidal, historian and director of studies at EHESS, a specialist in the social history of imperialism, colonialism, and slavery in the Atlantic worlds from the 17th to the 19th century.

L’événement Conférence partenariat UTLMO Visions d’Afrique Le code noir, entre mémoire et histoire Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes